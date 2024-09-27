9月28日に中京競馬場で行われる、第28回シリウスステークス(3歳上・GIII・ダ1900m)の枠順が27日確定した。 前走の三宮Sを圧勝したオメガギネス(牡4、美浦・大和田成厩舎)は2枠2番、ダートでは安定、距離延長で重賞初制覇を狙うハピ(牡5、栗東・大久保龍志厩舎)は8枠15番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。 ( )内は性齢、騎手・調教師 1-1 ハギノアレグリアス(牡7、岩田望来・四位洋文)2-2 オメガ