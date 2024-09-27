盗撮事件を報じる報道が途絶えない。駅で、学校で、施設で…。被疑者は教員、弁護士、裁判所職員、大学教授や警察官、医療従事者、会社員など多種多様だ。 これらの背景として、一般的にはスマホ普及もあげられるが、もはやそんな次元の話ではない。9月5日に性的姿態撮影処罰法違反で逮捕されたのは、都内の日焼けサロン店長だった。報道によれば、なんと盗撮歴は30年以上。常連客もターゲットにし、被害者は100人を超える