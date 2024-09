現地時間26日、人気アクションシリーズ『ジョン・ウィック』のスピンオフ映画『フロム・ザ・ワールド・オブ・ジョン・ウィック:バレリーナ(原題) / From the World of John Wick: Ballerina』の初となる予告編(海外版)が、米ライオンズ・ゲートの公式YouTubeチャンネルにて公開された。主人公は、『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』で脚光を浴びたアナ・デ・アルマスが演じる女性の殺し屋イヴ・マッカロ。殺し屋たちが利