Microsoftは9月24日(現地時間)、「What's New in Excel (September 2024)」においてExcelの新機能についてアナウンスした。2024年9月のアップデートとして、Excel in Copiotの一般提供が開始されたこと、Pythonサポートの一般公開が開始されたこと、プレビュー公開されたCopilot in Excel with Pythonでより高度な分析が可能になったことなどが取り上げられている。○2024年9月のアップデート内容主なアナウンス内容は次のとおり。