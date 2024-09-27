「BCNランキング」2024年9月16日から22日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS OLED4T-C55FQ1（シャープ）2位VIERATV-55Z90A（パナソニック）3位AQUOS OLED4T-C55EQ1（シャープ）4位REGZA48X8900N（TVS REGZA）5位VIERATV-48Z85A（パナソニック）6位BRAVIA 8K-55XR80（ソニー）7位AQUOS OLED4T-C55ES1（シャープ）8位VIERATV-55Z95A（パ