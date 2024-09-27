◆米大リーグアスレチックス３―２レンジャーズ（２６日、米カリフォルニア州オークランド＝オークランドコロシアム）今季限りで移転するアスレチックスが２６日（日本時間２７日）、本拠オークランドコロシアムでの最終戦を白星で飾った。不人気カードだと観客動員４桁も当たり前の同球場だが、最終戦のこの日は４万６８８９人が詰めかけ、名残を惜しんだ。試合前の国歌斉唱は元エース左腕のＢ・ジート氏が務めた。始球式