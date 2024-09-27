植物が豊かに生育するためには、十分な日光を浴びて光合成することが重要です。しかし、アルフレッド・ウェゲナー研究所のクララ・ホッペ氏らの研究チームが、光のほとんど届かない北極海の底で光合成を行う植物を発見しました。Photosynthetic light requirement near the theoretical minimum detected in Arctic microalgae | Nature Communicationshttps://www.nature.com/articles/s41467-024-51636-8Plants can grow in near
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