バスケットボールＢ１のレバンガ北海道は２６日、札幌市内で２０２３―２４年シーズンの決算報告会見を行い、８期連続黒字達成を発表した。売上高は過去最高の１４億４８６７万円、経常利益は前年比１４７％の１０８９万円。主催試合の１試合平均入場者数は過去最高の４６１７人（Ｂ１の２４チーム中１２位）で、興行収入は同１２１％の２億８２０１万円だった（金額は税別）。昨季は２６年秋にスタートする新リーグ「Ｂリーグ