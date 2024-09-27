「有力馬次走報」（２６日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ダービー１４着のダノンエアズロック（牡３歳、美浦・堀）は毎日王冠（１０月６日・東京、芝１８００メートル）で復帰。◆伊賀Ｓを制してオープン入りを果たしたエミサキホコル（牡４歳、栗東・杉山佳）はペルセウスＳ（１０月２７日・東京、ダート１４００メート