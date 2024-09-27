NY株式26日（NY時間15:28）（日本時間04:28） ダウ平均42127.30（+212.55+0.51%） ナスダック18192.54（+110.33+0.61%） CME日経平均先物39435（大証終比：+775+1.97%） 欧州株式26日終値 英FT100 8284.91（+16.21+0.20%） 独DAX 19238.36（+319.86+1.69%） 仏CAC40 7742.09（+176.47+2.33%） 米国債利回り 2年債 3.621（+0.061） 10年債3.787（+0.002） 30年債4.122