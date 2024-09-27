NY株式26日（NY時間14:09）（日本時間03:09） ダウ平均42173.35（+258.60+0.62%） ナスダック18149.88（+67.67+0.37%） CME日経平均先物39405（大証終比：+745+1.90%） 欧州株式26日終値 英FT100 8284.91（+16.21+0.20%） 独DAX 19238.36（+319.86+1.69%） 仏CAC40 7742.09（+176.47+2.33%） 米国債利回り 2年債 3.614（+0.055） 10年債3.794（+0.010） 30年債4.134（