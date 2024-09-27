NY株式26日（NY時間13:01）（日本時間02:01） ダウ平均42141.92（+227.17+0.54%） ナスダック18122.22（+40.01+0.22%） CME日経平均先物39365（大証終比：+705+1.80%） 欧州株式26日終値 英FT100 8284.91（+16.21+0.20%） 独DAX 19238.36（+319.86+1.69%） 仏CAC40 7742.09（+176.47+2.33%） 米国債利回り 2年債 3.619（+0.059） 10年債3.810（+0.025） 30年債4.150（