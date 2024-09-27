NY株式26日（NY時間12:11）（日本時間01:11） ダウ平均42186.95（+272.20+0.65%） ナスダック18157.37（+75.16+0.42%） CME日経平均先物39280（大証終比：+620+1.59%） 欧州株式26日GMT16:11 英FT100 8284.91（+16.21+0.20%） 独DAX 19238.36（+319.86+1.69%） 仏CAC40 7742.09（+176.47+2.33%） 米国債利回り 2年債 3.612（+0.053） 10年債3.804（+0.019） 30年債4.1