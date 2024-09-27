NY株式26日（NY時間11:02）（日本時間00:02） ダウ平均42130.38（+215.63+0.51%） ナスダック18086.50（+4.29+0.02%） CME日経平均先物39015（大証終比：+355+0.91%） 欧州株式26日GMT15:02 英FT100 8274.07（+5.37+0.06%） 独DAX 19183.53（+265.03+1.40%） 仏CAC40 7707.17（+141.55+1.87%） 米国債利回り 2年債 3.596（+0.037） 10年債3.793（+0.008） 30年債4.137
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