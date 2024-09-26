横浜地裁（資料写真）神奈川県真鶴町の選挙人名簿抄本の不正利用問題を巡り、建造物侵入と窃盗の罪に問われた前町長、松本一彦被告（５８）＝同町＝と元町選挙管理委員会書記長の被告（６０）＝同＝の判決公判で、横浜地裁は２６日、松本被告に懲役１０月、執行猶予２年（求刑懲役１年）、元書記長の被告に懲役８月、執行猶予２年（求刑懲役１０月）を言い渡した。判決によると、２人は２０２０年２月、不正入手した鍵で町の書