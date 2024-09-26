日本時間２３時００分に米中古住宅販売成約指数（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 中古住宅販売成約指数（8月）23:00 予想-1.0%前回-5.5%（前月比) 予想N/A前回-4.6%（前年比)