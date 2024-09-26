◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ４―１２巨人（２６日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡの投手陣が打ち込まれ、今季ワーストの大量１２失点で敗れた。１２球団最長の２６年連続Ｖ逸が確定した。先発のケイが誤算だった。初回先頭の丸に左翼線二塁打を浴びると、１死三塁から吉川の左前に上がった飛球が、遊撃との間に落ちるポテンヒットになって、先制を許した。なおも１死満塁のピンチ。坂本を投ゴロに打ち取ったが、本塁封殺の後