シー・エフ・デー販売は9月25日、GIGABYTEブランドのゲーミングディスプレイ「AORUS FO27Q2」と「GIGABYTE GS27Q X」の2製品を発表した。両製品ともドスパラ専売モデルとして10月中旬に発売する。店頭予想価格は、「AORUS FO27Q2」が121,800円前後、「GIGABYTE GS27Q X」が55,500円前後。AORUS FO27Q2○AORUS FO27Q2「AORUS FO27Q2」は、QHD解像度（2560×1440ドット）の27型有機ELゲーミングモニター。0.03msの応答速度と240Hzの