横浜地裁横須賀支部（資料写真）２０２２年７月、神奈川県の逗子海岸近くの路上で海水浴客ら男女４人を後ろから突き飛ばすなどして重軽傷を負わせた米海軍人の被告（３１）の判決公判で、横浜地裁横須賀支部（片多康裁判長）は２６日、懲役２年４月、執行猶予４年（求刑懲役２年６月）を言い渡した。片多裁判長は判決理由で、被告が海の家経営の女性（６０）を全治２カ月の重傷を負わせるなど男女４人にそれぞれ重軽傷を負わせ