9月26日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』」（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。今年のパリオリンピックにおいて、総合馬術で92年ぶりに銅メダルを獲得した「初老ジャパン」の大岩義明選手と食事エピソードを披露した。 -「3～4時間、馬トークしてました」- この食事は菅井が