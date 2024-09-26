◆パ・リーグロッテ２―４オリックス（２６日・ＺＯＺＯマリン）オリックスがロッテとの今季最終戦を快勝で締めくくった。５位は確定しているが、この日再登録された９年目・大城がいい仕事。「疲れました…。体、バキバキです」と２打数１安打２打点、１死球１犠打（スクイズ）と攻撃を支えた。７月１２日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）でも「８番・三塁」で初出場。しかし１打席目に右前打を放ち、右太もも裏を痛めて離脱し