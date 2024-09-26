■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3775) ガイアックス 名証ネクスト (4222) 児玉化 東証スタンダード (7273) イクヨ 東証スタンダード (215A) タイミー 東証グロース (6552) ゲームウィズ 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7776) セルシード 東証グロー