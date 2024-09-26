◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ４―１２巨人（２６日・横浜）巨人が前夜の完封負けから一転、先発全員の１８安打、１２得点でＤｅＮＡを破り、リーグ優勝へのマジックを「３」とした。“リフレッシュ抹消”から中１２日で先発した山崎伊織投手は６点の援護をもらいながら、３回途中４失点で降板したが、２番手で登板の横川凱投手が２回１／３を完璧リリーフ。打線は岡本和真内野手と坂本勇人内野手のアベック本塁打などで追加
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