◆ボクシング◇ワールドボクシングカップ最終日（２６日、ウランバートル）五輪での競技の地位を守るために設立された新団体「ワールド・ボクシング（ＷＢ）」主催の国際大会は２６日、各階級の決勝が行われ、日本代表は女子５０キロ級の木下鈴花（クリエイティブサポート）がシンガポール選手を下すなど、男女４階級で優勝を飾った。女子５７キロ級の吉沢颯希（自衛隊）、男子は６３・５キロ級の西山潮音（宮崎県スポーツ協会