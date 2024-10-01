ローリエプレスライターのｓｕｍｉｒｅです。連載【コスパ名品リスト】では、ファッション・コスメ・日用品など、価格はお手頃なのに重宝できる名品アイテムをセレクトしてご紹介します！今年もミニ丈のワンピースがトレンド！今回は、リーズナブルに旬のアイテムが揃う「GRL」から、ガーリーに着こなせるミニワンピースを3つご紹介します。 配色ラインロゴ刺繍ニットミニワンピ&#1254