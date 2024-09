AAAのメンバーであり、ソロ活動も精力的に行う與真司郎が、11月4日(月・祝)の宮城「電力ホール」を皮切りに、全国を駆け巡る『SHINJIRO ATAE LIVE BAND TOUR & BIRTHDAY TALK SHOW 2024』を開催する。 今年の6月から行ってきた『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -』の余韻も残しつつ行われる本ツアー。宮城のほか、広島「NTTクレドホール」、愛知「中日ホ