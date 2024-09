櫻坂46の10thシングル「I want tomorrow to come」(10月23日発売)のMVが櫻坂46オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。【動画】櫻坂46「I want tomorrow to come」MVセンターは前作の9thシングル「自業自得」に引き続き、三期生・山下瞳月。監督は櫻坂46の楽曲を初めて手掛ける中村浩紀が務め、未来に対する不安を抱えながらも明日が来ることを信じたいという思いを映像で表現しているという。作詞は秋元康、作曲は