舌を電気により刺激することで耳鳴りの改善を行う装置「Lenire」が開発され、アメリカ食品医薬品局(FDA)の承認を受けました。FDAの認可の決め手となった論文が、査読を受けて公開されました。Combining sound with tongue stimulation for the treatment of tinnitus: a multi-site single-arm controlled pivotal trial | Nature Communicationshttps://www.nature.com/articles/s41467-024-50473-zNeuromod’s Tinnitus Treatmen