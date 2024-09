BTOBのプニエルが、約3ヶ月ぶりにカムバックする。所属事務所のBTOB COMPANYは本日(26日)、公式SNSを通じてニューデジタルシングル「story of my L:ove」のスポイラームービーを公開。神秘的なピンクの背景と大きなハートは、彼の溌溂としたイメージを連想させ、目を引く。躍動感あふれる鼓動の中でハートが弾けると、「story of my L:ove」のリリース日が表示される。短い時間の中に強烈な印象を残し、ファンの期待を高めた。「