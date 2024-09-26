timeleszの新メンバー募集オーディションに密着した「timelesz project -AUDITION-」のepisode02が27日の22時にNetflixで独占配信される。本エピソードでは2次審査後半の様子が映し出されるというが、またもや波乱の展開が予想される。【動画】候補生の「本物の景色」の言葉に三人が意味深な表情を「timelesz project -AUDITION-」episode02予告「timelesz project -AUDITION-」は、1万8922件ものエントリーの中からtimelesz