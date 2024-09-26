ShowMinorSavageが9月25日（水）、「Ocean -Ovall remix-」をサプライズリリースした。関連記事：ShowMinorSavageが語る、「必然」と「偶然」の交わりから生まれたグループの全貌SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル「BMSG」に所属する”BE:FIRST”を輩出したオーディション「THE FIRST」で出会い、ブラックミュージック、アーバンミュージックといった共通の音楽をルーツに持つ、Aile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE