2024年9月26日(木)に開催されたMetaの発表会「Meta Connect 2024」で、Meta Quest 3の廉価版となる「Meta Quest 3S」が2024年10月15日(火)にリリースされると発表されました。また、Meta Quest 3のモデルが512GBのみとなり、Quest 2とQuest Proはひっそりと生産終了しています。Meta Quest 3Sを発表：事前予約受付を開始 | Meta Questブログ | Meta Storehttps://www.meta.com/ja-jp/blog/quest/meta-quest-3s-announced-connect-2