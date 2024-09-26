26日午前、IVEのウォニョンが、ソウル龍山（ヨンサン）区漢南洞（ハンナムドン）で開かれたアパレルブランド「ROLAROLA」フラッグシップストアオープン記念イベントに出席した 。・IVE ウォニョンからaespaのKARINAまで、トレンドはキラキラの“鼻”！？韓国アイドルの最新メイクに注目・IVE ウォニョン、秋ファッションで人形のような美貌を披露…ロマンチックな雰囲気にうっとり（動画あり）