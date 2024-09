QuestシリーズなどのARおよびVRデバイスを開発・販売するMetaと、サングラスブランドのレイバンがコラボレーションして誕生したスマートグラス「Ray-Ban Meta」に、新しAI機能が追加されました。さらに、Metaはパートナーシップを拡大し、より多くのコンテンツが利用可能となります。Ray-Ban | Meta Glasses Are Getting New AI Features and More Partner Integrations | Metahttps://about.fb.com/news/2024/09/ray-ban-meta-gla