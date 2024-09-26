【ラ・リーガ第7節】(Estadi Olímpic Lluís Companys)バルセロナ 1-0(前半1-0)ヘタフェ<得点者>[バ]ロベルト・レバンドフスキ(19分)<警告>[バ]ラフィーニャ(79分)[ヘ]マウロ・アランバリ(69分)観衆:44,407人