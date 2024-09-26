【ELリーグフェーズ第1節】(アリアンツ リヴィエラ)ニース 1-1(前半1-1)ソシエダ<得点者>[ニ]パブロ ロサリオ(45分)[ソ]アンデル・バレネチェア(18分)<警告>[ニ]パブロ ロサリオ(26分)、エヴァン ゲサンド(26分)[ソ]マルティン・スビメンディ(20分)、アルバロ・オドリオソラ(43分)、ジョン・パチェコ(53分)観衆:20,545人└久保建英は今季初の出番なし…不調続くソシエダ、3バック導入もEL初戦ドロー