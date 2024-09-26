Ｊ３で５位のアスルクラロ沼津は２９日、１９位のＹＳ横浜をホームで迎え撃つ。２５日は沼津市内で練習。前節（２１日）の琉球戦で今季初ゴールを決めた元日本代表ＦＷ斎藤学（３４）が、２戦連発へ意欲を見せた。値千金の一撃だった。０―１の後半３２分に鈴木拳士郎、佐藤尚輝、赤塚ミカエルと一緒にピッチへ。４人で走って前線から圧力をかけ続け、同３５分にゴール前での細かいパス交換から斎藤が決めた。白星には届かなか