◆高校野球◇山形県秋季大会▽準々決勝山形中央１−０酒田光陵（２５日・きらやか）山形準々決勝では山形中央が酒田光陵に１―０で勝利。４回から登板したエース・小坂楓（２年）が６回１０奪三振で接戦を制した。山形中央のエース・小坂は、最後はチェンジアップでバットを振らせた。この日１０個目の三振を奪って試合を締め、「緊張感のある中でしっかり投げ切れた」と安どの表情で振り返った。３回１死一塁から志鎌直