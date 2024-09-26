◆高校野球◇宮城県秋季大会▽準々決勝仙台一３−４石巻工＝延長１０回タイブレーク＝（２５日・仙台市民）宮城準々決勝では石巻工が仙台一を延長１０回タイブレークの末４―３で破り、１３大会ぶりの東北大会出場に王手をかけた。１年生エース・遠藤颯汰が石巻工を４強に導いた。１０回５安打３失点（自責１）で完投し、１―２の７回２死一、三塁では左前に同点打。無死一、二塁から始まるタイブレークの延長１０回は「（