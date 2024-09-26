◆札幌六大学野球秋季リーグ▽第２節最終日札幌大７―４東海大札幌（２５日・プレド）札幌大が東海大札幌に７―４で勝利し、３５季ぶり３３度目の頂点に立った。同点の８回に９番・久保田晃士遊撃手（２年＝青森山田）の２点適時三塁打で勝ち越すと、最後は今秋５勝のエース左腕・長谷隼兵（４年＝旭川龍谷）が締めて勝利。直後の試合で同率首位の北海学園大が敗れたため、優勝が決まった。１１月の明治神宮大会出場を懸けて、