9月25日、船橋競馬場で行われた第71回日本テレビ盃（Jpn2）は、同競走の売得金額が過去最高記録を更新したと発表した。今回の売得金額は15億2319万5500円で、これまでの最高額である12億5394万2700円（令和5年9月27日の第70回日本テレビ盃）を3億円近く上回った。【日本テレビ盃】ウィリアムバローズが鮮やかな逃げ切りV…ウシュバテソーロは2着ウシュバテソーロは2着レースはウィリアムバローズが逃げ切って快勝。断然の1番人気