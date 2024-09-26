情勢調査の結果に異変が起きている。「小泉」「石破」の“2強”に「高市」が割って入ろうというのだ。もっとも、そんな彼女の勢いをそぎかねないのが、同僚議員からの評価と「応援団」の存在である。＊＊＊【写真】「わぁ、こんなにきれいな人がこの世にいるのか！」対抗馬・石破氏は慶大時代、妻・佳子さんにひとめぼれしたというたとえ一人になっても私が正しければ問題はない――。高市早苗経済安保相（63）が私淑する