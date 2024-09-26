創立９０周年を迎えた巨人。巨人での出場試合が多い野手、投手を中心に記録にも記憶にも残る歴代の「偉人」を紹介します。第１００回は張本勲。＊＊＊＊＊日本球界最多、３０８５安打は張本勲だ。１９４０年６月１９日、広島県出身。浪華商から５９年、東映に入団。１３本塁打を放ち新人王。３年目に首位打者となり、６７年からは４年連続。７２、７４年も含め首位打者７回はイチローと並ぶ最多記録。長嶋茂雄監督