[9.25 ELリーグフェーズ第1節](アリアンツ リヴィエラ)※28:00開始<出場メンバー>[ニース]先発GK 1 マルシン ブウカDF 4 ダンテDF 55 Y. NdayishimiyeDF 64 モイーズ ボンビトMF 8 パブロ ロサリオMF 20 T. LouchetMF 26 メルヴィン バルドMF 92 ジョナタン・クラウスFW 15 ユスファ・ムココFW 19 B. BouananiFW 29 エヴァン ゲサンド控えGK 31 マキシム デュペGK 77 テディ ブレンディDF 2 アリ アブディDF 5 Mohamed Abdel