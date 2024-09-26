Image: Meta つぶらな六眼でこっちを見ていますね。最新スタンドアローン機で、新品で購入できるXRヘッドセットの中でもっとも安くてお買い得すぎる「Meta Quest 3S」が発表されました。気になるお値段は128GBモデルが4万8400円、256GBモデルが6万4900円です。祝！5万円でお釣りがくるXRヘッドセット！ディスプレイ＆レンズクオリティはQuest 2ゆずり