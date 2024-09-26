NY株式25日（NY時間13:20）（日本時間02:20） ダウ平均41939.47（-268.75-0.64%） ナスダック18073.26（-1.26-0.01%） CME日経平均先物38100（大証終比：+440+1.16%） 欧州株式25日終値 英FT100 8268.70（-14.06-0.17%） 独DAX 18918.50（-78.13-0.41%） 仏CAC40 7565.62（-38.39-0.50%） 米国債利回り 2年債 3.549（+0.011） 10年債3.779（+0.051） 30年債4.134（+0.