NY株式25日（NY時間12:26）（日本時間01:26） ダウ平均41972.84（-235.38-0.56%） ナスダック18101.62（+27.10+0.15%） CME日経平均先物38095（大証終比：+435+1.15%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。最高値更新が続いていただけに本日は上げが一服している。先週のＦＯＭＣ後から米株式市場は堅調な展開を継続し、ダウ平均、Ｓ＆Ｐ５００は最高値を更新している。Ｓ＆Ｐ５００は今年に入っ