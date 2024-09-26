【モデルプレス＝2024/09/26】乃木坂46の久保史緒里がパーソナリティーを務める『乃木坂46のオールナイトニッポン』（ニッポン放送／毎週水曜25時〜）。この度、同番組のイベント『乃木坂46のオールナイトニッポン presents 久保史緒里の青春文化祭 in 横浜アリーナ』の開催が、2025年1月25日に決定。9月25日、同番組の生放送で本人にもサプライズで発表された。【写真】久保史緒里「ANN」イベントに出演する世界的アーティスト◆