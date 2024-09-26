アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜深1：00）の初番組イベント『乃木坂46のオールナイトニッポン presents 久保史緒里の青春文化祭 in 横浜アリーナ』が来年1月25日に横浜アリーナで開催されることが決定した。25日深夜の同番組の生放送で本人にもサプライズで発表された。【写真】サンドウィッチマン、古田新太ら縁ある豪華ゲスト