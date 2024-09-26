乃木坂46の久保史緒里（23）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）の初番組イベント「乃木坂46のオールナイトニッポンpresents久保史緒里の青春文化祭in横浜アリーナ」が来年1月25日に横浜アリーナで開催されることが25日、分かった。同日深夜の同番組生放送内でサプライズ発表された。番組序盤、冨山雄一統括プロデューサーがスタジオに急きょサプライズ登場した。久